Patří mezi těžké váhy v řadách českých bankéřů. Šest let strávil Pavel Kysilka v roli viceguvernéra České národní banky, a v závěru svého působení byl dokonce pověřen jejím řízením. Jeho kroky poté vedly do soukromého sektoru. V České spořitelně nejprve pracoval jako hlavní ekonom a nakonec jí mezi lety 2011 a 2015 šéfoval. Dnes jsou ve středu jeho zájmu technologie. Je zakladatelem a předsedou neziskové organizace 6D Academy, která lidem z různých oborů pomáhá připravit jejich byznys na digitální věk.

Navzdory vášni pro technologie se Kysilka od bankovnictví neodpoutal a o jeho prolínání s digitálním světem hojně píše a přednáší. O proměně bankovnictví v době technologických firem promluvil i na konferenci Banking in Motion 2018, kterou pořádala Česká bankovní asociace a jejímž mediální partnerem byly Hospodářské noviny.

HN: Na konferenci zaznělo, jak technologické firmy obírají banky o kontakt s klientem. Příkladem je služba Messenger od Facebooku, přes niž lze v USA posílat peníze. Proč je to pro banky problém? Pro hypotéku jdete stejně nakonec tam.

Ještě donedávna celá ekonomika fungovala na tom, čemu se říká value for money, užitek za peníze. Když si kupujeme věc nebo službu, která nám poskytuje užitek, platíme penězi. Tohle se v 21. století dramaticky mění. Value for money se dnes proměňuje na value for data, užitek za data. Před vámi teď leží chytrý telefon, v němž máte neuvěřitelné kvantum užitečných věcí, za které jste vůbec nemusel platit. Jsou to vyhledávače, možná i miliony stránek a miliony hodin hudby. Data se stala jakousi ropou nebo zlatem 21. století.

HN: Co to pro byznys znamená?

Kdo má dnes data, má největší hodnotu. Když se podíváte na top deset firem světa, zjistíte, že na špičce jsou firmy, které mají klientská data a umí je vytěžit. Když máte přímý vztah s klientem a ten vám důvěřuje, za peníze nebo data mu poskytujete nějaký užitek a ta data můžete dál zužitkovávat. Klienta znáte, víte, co mu nabídnout, a můžete mu prodat víc věcí a zvýšit jeho užitek i své příjmy. Proto je dnes v byznysu největší tlačenice u klienta. Každý chce být tam, kde je klient, aby měl jeho loajalitu a data.