◼ ČESKO

Soud zvýšil odškodné ženy v kauze ProMoPro

Soud první instance přiznal Janě Hendrichové, bývalé vedoucí sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, dalších 390 tisíc korun jako odškodné za nemajetkovou újmu způsobenou nezákonným trestním stíháním v kauze ProMoPro. Ministerstvo spravedlnosti ženu původně odškodnilo omluvou a 180 000 korunami. Hendrichová může stát žalovat i o náhradu majetkové škody.

◼ ČESKO

Primátorem Budějovic zůstává Svoboda z ANO

České Budějovice povede koalice ANO, hnutí Občané pro Budějovice (HOPB), Společně pro Budějovice a Čisté Budějovice se STAN. V zastupitelstvu o 45 členech budou mít tato uskupení dohromady 27 mandátů. Místa v jedenáctičlenné radě si rozdělí v poměru 5−4−1−1. Primátorem města zůstane Jiří Svoboda z ANO, jež v jihočeské metropoli vyhrálo volby (12 křesel).

◼ ČESKO

Flora i fauna Polabských hůr budou lépe chráněny

Polabské hůry na Nymbursku se stanou zvláště chráněným územím. Cílem je ochrana chráněných a vzácných rostlin a živočichů. Jde o trojici blízkých, takzvaných svědeckých (osamocených) vrchů, o Přerovskou, Semickou a Břístevskou hůru, jejichž celková rozloha je přes 22 hektarů. Společnou mají unikátní plochu jižních svahů s teplomilnou vegetací.

◼ ČESKO

Byznys je nadále hlavním zdrojem peněz výzkumu

Celkové výdaje na výzkum a vývoj v Česku loni dosáhly rekordních 90,4 miliardy korun. Meziročně vzrostly o 10,3 miliardy, tedy o 12,8 procenta. Podíl výdajů na vědu na hrubém domácím produktu byl 1,79 procenta, což je méně než v letech 2013 až 2015. Tehdy to bylo více než 1,9 procenta, čímž se ČR blížila průměru Evropské unie. Většinu peněz dali podnikatelé a firmy.

◼ ČESKO

Policii se vrátí právo řešit přestupky i domluvou

Policistům se asi vrátí právo řešit méně závažné přestupky pouze domluvou bez nutnosti je zaznamenávat. Sněmovna včera zrychleně už v prvním čtení schválila poslaneckou novelu, jež domluvu ze zákona opět umožní. Předkladatelé si od změny slibují zejména snížení administrativy. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu. V současnosti mohou policisté vyřešit přestupek přímo na místě příkazem, a to buď pokutou, či napomenutím.

◼ ČESKO

Zeman se v Šanghaji setká s čínským prezidentem

Prezident Miloš Zeman se na začátku listopadu v Šanghaji setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Včera to řekl ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák. Na cestu do Číny ho doprovodí i čtveřice členů vlády a podnikatelská delegace. Zeman, který bude jednat i s primátorem Šanghaje a místními politiky, se chystá na svou čtvrtou návštěvu Číny ve funkci prezidenta. Se Si Ťin-pchingem se setká celkově posedmé.

◼ ČESKO

Lékárníci asi budou muset ověřovat pravost léků

Lékárníci možná dostanou novou povinnost − ověřování pravosti vydaných léků. Budou srovnávat zvláštní kód na krabičce s údaji v celoevropském úložišti. Povinnost zavede vládní novela, kterou ve včerejším úvodním kole podpořila sněmovna. Nyní ji posoudí zdravotnický výbor. Bude na to mít zkrácenou lhůtu, aby předloha mohla být účinná od února. Novela, jež má bránit padělání léků, vychází z evropských předpisů.

◼ ČESKO

Fischer do žádného klubu nevstoupí

Senátor, diplomat a bývalý prezidentský kandidát Pavel Fischer nevstoupí do žádného senátorského klubu. Rozhodl se tak včera po sérii vyjednávání s kluby starostů a TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Chce s nimi ale spolupracovat. Předsedou Senátu by podle něj mohl být Václav Hampl (za KDU-ČSL).

Myslím, že jsme se dohodli velmi výhodně jak pro Ester, tak pro nás.

Ladislav Forejtek

Předseda úseku alpských disciplín Svazu lyžařů ČR k podpisu smlouvy s dvojnásobnou olympijskou vítězkou Ester Ledeckou, o jejíž podmínky svaz vedl spor s agenturou závodnice.

◼ ČESKO

První "stoletá" zlatá mince je na trhu

Česká národní banka vydala k oslavám 100. výročí založení Československa zlaté mince o nominální hodnotě 10 tisíc korun. Příští mimořádná emise zlaté mince v téže hodnotě připomene 100. výročí československé měny, a to 5. března 2019. Tržní cena těchto mincí bývá vyšší, zohledňuje cenu zlata a náklady na výrobu.

◼ ČESKO

Dálnice u Humpolce není opravena, hrozí pokuty

Přestavba mostu na 104. kilometru D1 nabrala zpoždění přes 40 dní. Auta tam měla začít jezdit včera. Zpožděné jsou i opravy úseku mezi Humpolcem na 90. km a Větrným Jeníkovem na 104. km, jehož je most součástí. Stavebnímu sdružení (italské Toto Costruzioni Generali, kazašská SP Sine Midas Stroy a česká Geosan Group) hrozí pokuty.

◼ Z TWITTERU

Chtěli bychom si i na půdě PS připomenout 100. výročí vzniku ČSR a zároveň se v námi navrhované deklaraci přihlásit k tradici demokratického státu. Česká republika však nesmí zůstat jenom u vzpomínek, ale musíme si znovu stanovit cíl patřit mezi nejúspěšnější země světa.

@P_Fiala

Předseda opoziční ODS komentuje plán, aby sněmovna v pátek přijala deklaraci ke vzniku Československa.

◼ ČESKO

Genová banka je bohatší o české plodiny

Česko zaslalo do světové genové banky na Špicberkách ve druhé zásilce 362 semen, hlavně obilí (pšenice, ječmen, žito) a zeleniny (hlávkový salát, mrkev), také hrách, mák a len. V úložišti je nyní 1168 jedinečných českých druhů a odrůd zemědělských plodin. Provoz úložiště financují norská vláda a nadace Crop Trust.

◼ RUSKO

Putin je připraven sejít se s Trumpem už příští měsíc

Ruský prezident Vladimir Putin při setkání s bezpečnostním poradcem Bílého domu Johnem Boltonem vyjádřil připravenost ke schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Stát by se tak mělo v Paříži, kde budou oba 11. listopadu na oslavách konce první světové války. Bolton v Moskvě uklidňoval situaci poté, co Trump ohlásil záměr odstoupit od klíčové smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu.

◼ NĚMECKO

Zbrojní smlouvu musíme řešit společně, žádá Berlín

Německý ministr zahraničí Heiko Maas šéfovi americké diplomacie Miku Pompeovi v telefonickém rozhovoru řekl, že Spojené státy musí jakékoliv další kroky ohledně rusko-americké smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu koordinovat se svými partnery v Evropě. Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že Spojené státy od smlouvy s Ruskem z roku 1987 odstoupí, protože ji Moskva porušuje.

◼ Z TWITTERU

Vlastenectví je, když milujete svoji zemi. Nacionalismus, když nenávidíte všechny ostatní.

@Kasparov63

Garry Kasparov, ruský šachový velmistr a opoziční demokratický politik, reaguje na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se na mítinku v Houstonu označil za nacionalistu a vyzval veřejnost, aby ho tak nazývala.

◼ RUSKO

Medveděv hrozí stovkám Ukrajinců

Sankce vůči Ukrajině se dotknou stovek Ukrajinců, "kteří svým počínáním poškodili" ruské zájmy, prohlásil ruský premiér Dmitrij Medveděv, který také hodlá omezit dovoz ukrajinského zboží. Sankce hodlá Rusko přijmout v nejbližší době v odvetě za podobné kroky, jež oznámil Kyjev.

Negativní postoj naprosté většiny vědců k brexitu bez dohody by měl být pro zemi i vládu velkým varováním.

Paul Nurse

Britský genetik a další tři desítky evropských vědců varovali před dopady vystoupení Velké Británie z EU bez sjednané dohody.

◼ ČÍNA

Si Ťin-pching otevřel obří most na jihu Číny

Čínský prezident Si Ťin-pching oficiálně otevřel 55 kilometrů dlouhý most spojující čínská území Hongkong, Macao a město Ču-chaj v pevninské Číně. Jde o nejdelší mostní konstrukci na světě vedoucí přes moře; doba cesty mezi třemi městy se díky mostu zkrátí ze tří hodin na 30 minut. Stavba začala před devíti lety a přišla na 20 miliard dolarů (přes 449 miliard korun). Pro běžnou dopravu začne most fungovat během dneška.

◼ USA

Policisté zneškodnili nálož v Sorosově rezidenci

Americká policie našla výbušninu v poštovní schránce rezidence miliardáře George Sorose ve státě New York. Přivolaní pyrotechnici nálož zneškodnili, Soros v době nálezu doma nebyl. Případem se zabývá Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Filantrop a politický aktivista Soros financuje miliardovými částkami projekty na podporu demokracie a lidských práv po celém světě. Je častým terčem tvrdé kritiky konzervativních skupin.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Nedotčený antický vrak našli vědci v Černém moři

Mezinárodní tým archeologů objevil na dně Černého moře dosud nejstarší nedotčený vrak antické řecké lodi. Plavidlo se potopilo kolem roku 400 před naším letopočtem a podle vědců je mimořádně dobře zachovalé, a to včetně stěžně a kormidla. Celkem odborníci při průzkumu černomořského dna našli na 60 vraků a nejvýznamnější objevy představili v dokumentu, promítaném poprvé včera v londýnském Britském muzeu.

◼ SOUD

Fantova budova patří SŽDC, Italové neuspěli

Fantova budova na pražském hlavním nádraží patří Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), rozhodl včera Městský soud v Praze. Ten zamítl odvolání italské firmy Grandi Stazioni. Domáhala se určení, že budova patří Českým drahám či státu, od kterých měla budovu pronajatu na 30 let. Nedokázala ji ale celou opravit, a tak o pronájem přišla.

◼ DANĚ

Daň z příjmů odvádí stále více firem

Podíl podniků, které v Česku neodvádějí daň z příjmů, od roku 2012 do roku 2017 klesl o 9,3procentního bodu na 50,2 procenta. Analýza firmy Bisnode zahrnuje všechny společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, jež zveřejnily finanční výkazy. V období 2012 až 2015 jde o 170 000 subjektů, za rok 2016 téměř o 130 000 a v roce 2017 skoro o 71 000 firem.

◼ AUTA

Renaultu klesly tržby na 11,5 miliardy eur

Francouzské automobilce Renault klesly ve třetím čtvrtletí tržby o šest procent na 11,5 miliardy eur (297 miliard Kč). Nedařilo se jí na klíčových trzích, výhled na letošek, v němž počítá s růstem příjmů, ale ponechala beze změny. Její akcie přesto zamířily prudce dolů. Podle agentury Reuters jsou v čerstvé paměti varování o poklesu letošních zisků, jež oznámili konkurenční výrobci Daimler a BMW.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Sinčák končí v čele představenstva ČSA

Valná hromada akcionářů Českých aerolinií včera obměnila představenstvo firmy. Ve funkci šéfa představenstva skončil Jozef Sinčák a z vedení odstoupil také Josef Adam. Novými členy jsou Petr Kudela a Radek Müller. Představenstvo zvolí předsedu na nejbližším zasedání, oznámil většinový vlastník ČSA, společnost Travel Service, jež změní název na Smartwings.

◼ POHONNÉ HMOTY

OMV zvedla v Česku zisk na 561 milionů korun

Rakouská společnost OMV, která provozuje v Česku síť čerpacích stanic, loni v tuzemsku zvýšila čistý zisk o 43,8 procenta z 390 na 561 milionů korun. Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží naopak klesly o 2,5 procenta na 17,6 miliardy korun, uvádí výroční zpráva společnosti. OMV má v Česku 140 čerpacích stanic. Lídrem je Benzina se 406 pumpami.

◼ TECHNOLOGIE

Mesitu vzrostly tržby na 1,281 miliardy korun

Skupině Mesit Holding z Uherského Hradiště loni vzrostly tržby na 1,281 wmiliardy korun. Meziročně je to podle výroční zprávy o 165 milionů korun více. Zisk skupiny, která se zabývá vývojem a výrobou komunikační a navigační techniky a digitální a analogové elektroniky pro armádu, policii a průmyslové aplikace, přesáhl loni 77,3 milionu korun. V roce 2016 činil zhruba 60,8 milionu korun.

◼ MOTOCYKLY

Harley-Davidson zvýšil zisk, navzdory Trumpovi

Americký výrobce motocyklů Harley-Davidson ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšil čistý zisk o dvě třetiny na 113,9 milionu dolarů (téměř tři miliardy Kč). Růstu zisku nezabránila ani ostrá kritika podniku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož rozhořčil plán společnosti přesunout kvůli novým clům část výroby do zahraničí. Prodej motocyklů Harley-Davidson v USA výrazně klesl kvůli stárnutí tradičních zákazníků.

◼ RESTAURACE

Výsledky McDonald's překonaly očekávání

Americkému řetězci restaurací s rychlým občerstvením McDonald's klesl ve třetím čtvrtletí čistý zisk o 12,8 procenta na 1,64 miliardy USD (36,9 miliardy Kč). Výsledky však překonaly odhady analytiků a tržby v restauracích otevřených nejméně rok se zvýšily, hlavně díky zahraničním trhům. Celkové příjmy se snížily o sedm procent na 5,37 miliardy USD (120,9 miliardy Kč), ale rovněž byly vyšší, než se čekalo.

"

Zastavení vývozu zbraní a vojenského materiálu z Česka do Saúdské Arábie by na odvetných krocích dopadlo na český export do této země.

Jiří Hynek

prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

◼ AUTA

BMW svolá 1,6 milionu vozů kvůli hrozbě požáru

Německá automobilka BMW celosvětově svolá 1,6 milionu naftových vozů. Příčinou jsou problémy s klimatizací, které by mohly vést až ke vznícení auta. Letos v srpnu již jednou své vozy kvůli stejnému problému svolávala, tehdy muselo ke kontrole 480 tisíc automobilů. Firma nyní zjistila, že podobný problém se vyskytuje ještě u dalších typů vozů. Svolávat se budou automobily se čtyř- a šestiválcovými motory vyrobené v letech 2010 až 2017.

◼ SUROVINY

Spotřeba surovin se do roku 2060 zdvojnásobí

Globální spotřeba surovin se kvůli růstu světové ekonomiky a životní úrovně do roku 2060 téměř zdvojnásobí, dvakrát větší tak budou i emise CO2. Vyplývá to z předběžné zprávy ke studii o budoucí spotřebě surovin, kterou vypracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a z níž cituje agentura APA. Ze současných 90 gigatun (gigatuna je miliarda tun) ročně by se tak spotřebovávalo 167 gigatun surovin.

◼ PIVOVARNICTVÍ

Počet registrací známek piv v Británii byl loni rekordní

Milovníci řemeslných piv v Británii neměli nikdy tak velkou možnost výběru. Počet registrovaných ochranných známek piv loni stoupl na rekordních 2372, což bylo o pětinu více než v roce 2016. Růst je reakcí na zvyšující se poptávku spotřebitelů po pivu vyráběném jen v limitovaných edicích nebo v malých várkách. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na zprávu právnické firmy Reynolds Porter Chamberlain (RPC).

◼ ROBOTIZACE

Exportéři chtějí řešit nedostatek lidí robotizací

Více než polovina (53 procent) českých exportních firem chce řešit nedostatek pracovníků zaváděním robotů do výroby. Šest procent vývozců se rozhodlo pro přesun některých pracovních funkcí do zahraničí a dalších sedm procent o tomto kroku uvažuje. Celkem 76 procent českých exportérů vnímá současný nedostatek zaměstnanců jako bariéru v rozvoji podnikání. Vyplývá to z GfK Exportního výzkumu mezi 300 firmami.