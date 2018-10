Ve slovenské Nitře se ve čtvrtek očekává zahájení výroby v novém závodě britské automobilky Jaguar Land Rover (JLR). Továrna za 1,4 miliardy eur (přes 36 miliard korun) má v první fázi vyrábět 150 tisíc vozů ročně, v druhé až 300 tisíc.

Nový závod je také příležitostí pro tuzemský automobilový průmysl. Už loni v říjnu proběhla v Brně největší dodavatelská akce zprostředkovaná britskou pobočkou agentury CzechTrade mezi českými firmami a nákupčími z Jaguar Land Roveru. Představilo se celkem 19 dodavatelů z Česka.

Spolupráci by v rámci nového závodu v Nitře rádi prohloubili i stávající čeští partneři koncernu Jaguar Land Rover − například Koyo Bearings, Varroc Lighting Systems nebo Brano.

Olomoucká firma Koyo Bearings vyrábí ložiska, systémy řízení, nápravy, stroje a nářadí pro automobilový průmysl. "Dodáváme ložiska pro výrobce vyvažovacích systémů do motoru, který je z Německa a dodává přímo JLR do Anglie," popisuje generální ředitel Koyo Bearings Petr Novák. Podnik dodává ložiska i do elektromobilu Jaguar I-Pace. "Z našich celkových tržeb dělají zakázky pro Jaguar Land Rover asi 10 procent. Jde zhruba o 1,7 milionu kusů ložisek, očekává se navýšení až na dva miliony," uvádí Novák.

JLR očekává navýšení svého podílu na trhu a postupně plánuje rozšiřovat výrobu v Nitře. Nyní tam pracuje 1400 lidí, do roku 2020 to bude dvojnásobek. Na Slovensku a v okolních zemích díky tomu vznikne až 22 tisíc nových pracovních míst. Pokud vše půjde podle plánu, mohly by se podle Nováka zvýšit tržby firmy Koyo až o 10 procent. Jeho podnik nyní jedná o novém kontraktu na pět let.

Automobilka JLR se už před téměř dvěma lety stala největším zákazníkem novojičínského výrobce světlometů Varroc Lighting Systems. Firma v uplynulých letech investovala téměř dvě miliardy korun do rozšíření výroby. Do koncernu JLR dodává podle informací HN světlomety a zadní svítilny. "Varroc Lighting Systems informace o projektech pro jednotlivé zákazníky nesděluje," uvedla Alena Hegnerová, manažerka komunikace Varrocu.

Infografika Infografika AUTOMOBILOVÉ SRDCE EVROPY

Tuzemský autoprůmysl těží z faktu, že v rámci středoevropského regionu jsou továrny renomovaných značek rozmístěny do okruhu asi 500 kilometrů. Z hlediska logistiky je tak snadné výrobky dodávat do většího počtu závodů.

Slovensko je první na světě z hlediska produkce automobilů přepočtené na počet obyvatel, Česko je na druhém místě. Slovensko je také po Německu, Velké Británii a Francii čtvrtou zemí z hlediska směřování tuzemského automobilového exportu. Vývoz na Slovensko má hodnotu 52 miliard korun. Dodávky dílů a dalšího příslušenství tvoří 62 procent z této sumy, což odpovídá 32 miliardám korun.

"Prostor pro další růst nepochybně je. JLR sem nepřesouvá celou dodavatelskou základnu, i když desítky procent zakázek hodlá odebírat z regionu. Zatím se neví, kolik z asi 400 dodavatelů, které budou potřebovat, bude ze zemí Visegrádské skupiny. Nárůst by mohl být v jednotkách procent," odhaduje Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. Omezením je podle něj výrobní kapacita českých firem, které už nyní vyrábějí na 110 procent.

Do Nitry by ráda dodávala i společnost Brano Group z Branky u Opavy. Ta už několik let dodává zámky zadních sedaček a nastavitelné třmeny do anglické divize JLR v Coventry. "Rádi bychom dodávali do Nitry, protože je to blízko. Musíme ale projít vstupním auditem, i když už dodáváme do Coventry, ale mají to takto nastavené. Plánujeme ho na konec roku," říká obchodní ředitel Brano Group Daniel Otáhal.