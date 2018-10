Celý večer strávila francouzská královna Marie Antoinetta balením svých šperků. Na útěku před revolucio­náři je vložila do zvláštní krabice a poslala přes Brusel k příbuzným do Rakouska.

Sama se ale zachránit nedokázala a skončila na popravišti. Gilotina ukončila život její i krále Ludvíka XVI.

Vzácné šperky, které se tehdy podařilo zachránit, jdou teď do aukce.

"Od smrti Marie Antoinetty se její šperky pouze dědily a neprodávaly. To je velmi ojedinělé," upozornil Andrew White Correal, ředitel oddělení šperků z aukční síně Sotheby's. Královniny šperky prodává Bourbonsko-Parmská rodina, vedlejší větev někdejšího francouzského královského rodu.

Přes dvě stě let byly ukryty před očima veřejnosti. Teprve nedávno je mohli lidé na vlastní oči spatřit. Brože, náušnice nebo perlové náhrdelníky, které slavná královna nosila, byly k vidění na putovní výstavě v několika světových metropolích. Objevily se v New Yorku, teď jsou v Londýně a zamíří ještě například do Singapuru. V polovině listopadu je ale ve švýcarské Ženevě nabídne síň Sotheby's kupcům v aukci.

Fotogalerie Fotogalerie Šperky popravené královny jdou po dvou staletích do aukce

"Příležitost koupit si šperky Marie Antoinetty se vyskytne jednou za život. Na trh se obvykle nedostanou," uvedl Correal ze Sotheby's.