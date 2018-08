Amerika miluje "příběhy větší než život". Často se nad nimi dojímá v kinosálech, kde Hollywood promítá sny převedené na stříbrné plátno. Ale republikánský senátor John McCain svým spoluobčanům ukázal skutečnou "story bigger than life". Story, která ho bude přesahovat dlouhé roky poté, co v neděli ve věku 81 let zemřel na rakovinu mozku.

"Nestěžuju si. Ani trochu. Vždyť to byla pořádná jízda. Poznal jsem velká vzrušení, viděl jsem nádherné zázraky, bojoval jsem ve válce, pomohl jsem dohodnout mír. Vytvořil jsem si pro sebe malé místo v příběhu Ameriky i v historii mé doby," napsal McCain ve své poslední knize The Restless Wave, kterou vydal letos v květnu, kdy už od loňského července věděl o své smrtelné nemoci.

McCainova životní cesta opravdu připomínala neklidnou vlnu. Jedno ale bylo v jeho životě stejné. John McCain byl tím, pro co čeština ani nemá dobrý překlad. "Maverick". Podle slovníku "individualista, frakcionář". V případě McCaina se ovšem mnohem lépe hodí "osamělý rváč" nebo asi nejvýstižněji: "tvrdá palice". A byl takový od začátku až do konce.

Jako malé dítě opakovaně zkoušel, jak dlouho zadrží dech, až omdléval. Doktor rodičům poradil, ať příště Johna okamžitě hodí do vany se studenou vodou. A jako vážně nemocný muž, ale stále ještě aktivní politik, vlivný člen Senátu a respektovaný hlas na mezinárodní scéně byl John McCain v posledních třech letech jedním z mála republikánů, který se veřejně postavil proti Donaldu Trumpovi.

Kritizoval Trumpa jako kandidáta, když hned na začátku jeho kampaně v létě 2015 uvedl, že Trump podněcuje mezi voliči ty "nejhorší a nejšílenější" instinkty. A tvrdá slova měl pro Trumpa opakovaně i po jeho příchodu do Bílého domu. Naposledy po Trumpově červencovém summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Helsinkách.

"Bylo to jedno z nejhanebnějších vystoupení amerického prezidenta, co pamatuji," uvedl McCain ve svém prohlášení po tiskovce Trumpa s Putinem.