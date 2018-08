Celý svět oběhlo na konci července video z mobilního telefonu pořízené na palubě letadla ve švédském Göteborgu. Mladá aktivistka si tehdy odmítla sednout, dokud nebude z paluby odveden afghánský uprchlík, který měl být deportován zpět do vlasti. Bylo to popisováno jako statečný akt občanské neposlušnosti v zájmu vyšší spravedlnosti. Studentka sociologie nakonec uspěla, opustila palubu společně s Afgháncem a zpožděné letadlo se mohlo vydat na cestu do Istanbulu.

