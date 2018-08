Velvyslanci České republiky si tento týden na své tradiční poradě vyslechnou, co si o zahraniční politice myslí premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman. Řada z nich je nervózní kvůli své budoucnosti nebo kvůli tomu, že ministerstvo zahraničí už dlouhé měsíce vlastně žádnou pořádnou zahraniční politiku nevede. Vláda v demisi téměř úplně zastavila běžný provoz dvoustranných vztahů, evropskou politiku má pod sebou premiér Babiš a do prázdného prostoru občas hodí slovní granát prezident Zeman.

Česko aktivní zahraniční politiku potřebuje. Jako menší země orientovaná na zahraniční obchod, jejíž bezpečnost je závislá na vztazích se sousedy a se spojenci, musí mít jasně definované priority a co nejlépe je opečovávat a rozvíjet.

Premiér Babiš si tento týden začne plnit svůj sen a cestou do Itálie a na Maltu a příští týden do Berlína zahájí kariéru evropského politika, s nímž se začnou jeho partneři vážně bavit. Prezident má zase nabitý program během podzimu, chce do Německa, Izraele a do Číny. Otázka nejspíš hlavně je, co mu dovolí zdraví.