Odvolávám, co jsem přivolal, a slibuji, co platilo dřív. Elon Musk vystoupil z role vizionáře a vcítil se do role popleteného krále z pohádky Pyšná princezna. Šéf a největší akcionář automobilky Tesla si náhle uvědomil, že stažení firmy z burzy nebyl nejlepší nápad. S jejími akciemi se tedy bude obchodovat, jako by nic neřekl a nenapsal.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru