Sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci uhelné společnosti OKD zvažuje, že požádá sněmovnu o prodloužení svého mandátu o šest měsíců. Podle dosavadního plánu by její činnost měla skončit 12. října. OKD se v roce 2016 kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti dostaly do insolvence. Věřitelé přihlásili u soudu pohledávky za více než 20 miliard korun, většinu ale insolvenční správce popřel. Letos v dubnu převzal doly stát.

Společnost EP Global Commerce miliardářů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče vstupuje do německé obchodní společnosti Metro AG, která v Česku vlastní velkoobchody Makro. Podle uzavřené dohody získá 7,3 procenta kmenových akcií a opci na dalších 15,2 procenta. Metro se značkou Metro Cash & Carry má podle svého webu v 25 zemích více než 760 obchodů a zaměstnává přes 100 tisíc lidí. Obsluhuje 21 milionů zákazníků.

Při náletu v afghánské provincii Nangarhár zahynul vůdce Islámského státu v zemi Abú Saad Irhábí. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na místní úřady. Při vzdušné i pozemní operaci afghánských i zahraničních jednotek pak přišlo o život i dalších deset příslušníků teroristické organizace. Podle guvernéra provincie Nangarhár byl Irhábí již čtvrtým vůdcem IS v Afghánistánu, který byl zabit od července roku 2017.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předloží návrh státního rozpočtu na rok 2019 se schodkem 40 miliard korun, nižším, než se dosud plánovalo. Ministerstvo financí zatím počítalo na příští rok se schodkem rozpočtu 50 miliard, který už schválila vláda. Snížení deficitu je podle Schillerové dáno očekávaným růstem mezd, a tím i odvody do rozpočtu. Schodek na roky 2020 a 2021 by měl činit rovněž 40 miliard korun.

Sebevražedný atentátník, který zabil tři české vojáky v Afghánistánu, nebyl sám. Potvrdila to zpráva o šetření incidentu ze začátku srpna. Útok byl podle české armády předem připraven. Čeští vojáci i téměř tři týdny po sebevražedném útoku nevyjíždí na hlídky z bagrámské vojenské základny. Na starosti mají ochranu jejího vnitřního území. Zapojení zpět do ostrahy základny záleží na rozhodnutí velitele spojenecké mise Johna Nicholsona. Atentát vyšetřuje Vojenská policie.

Sucho letos napáchalo škody v českém zemědělství za devět až 11 miliard korun, uvedl prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. Zemědělci budou chtít od státu odškodnění mezi dvěma a 2,5 miliardy korun, aby pomoc byla ekvivalentní kompenzacím v Německu. Největší škody budou na obilovinách, u cukrové řepy, chmele i na krmných plodinách. Zemědělci budou hlavně chtít, aby odškodnění bylo rychle, pokud možno do konce letošního roku.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu si chce vybudovat blízké vztahy s evropskými lídry, a vyvážit tak podle svých slov nepřátelský postoj Evropské unie vůči Izraeli. Uvedl to během své třídenní návštěvy Litvy. Netanjahu se v evropské politice především snaží otupit postoje Německa a Francie, které řešení dlouhodobého palestinsko-izraelského konfliktu vidí v podobě dvou států.

Kůrovcovou kalamitou poničený les se dokáže bez zásahu člověka sám obnovit. Ukazuje to průzkum šumavského národního parku, který začal před 10 lety. Na tamních bezzásahových plochách nyní roste v průměru přirozeně obnovených 6352 mladých stromků. Jde o místa, kde člověk obnovu lesa nijak neovlivňuje. Pracovníci šumavského národního parku sledují 1111 lokalit, každá má půdorys kruhu o velikosti 500 metrů čtverečních.

◼ USA

Vláda chce umožnit školám nakupovat z dotací zbraně

Vedení amerického ministerstva školství uvažuje o tom, že školám výslovně povolí nakupovat za státní subvence střelné zbraně. Napsal to list The New York Times. Veřejné školy v USA dostávají ze státní pokladny federální granty na základě zákona z roku 2015. Státní program s možností nakupovat z dotací zbraně bezprostředně nepočítá, ale ani ji nevylučuje. Záměr vyvolal negativní reakci demokratů, kteří návrh označili za obludný.

◼ NĚMECKO

Útok na síť SRN může vést k blackoutu v Evropě

Útok hackerů na německou energetickou síť by mohl vést k celoevropskému black­outu. S odvoláním na centrum německé vlády pro boj s kyberkriminalitou o tom informoval magazín Spiegel. Při určité velikosti útoků "nelze vyloučit dopady až k úplnému blackoutu v evropské síti," stojí v tajné zprávě bezpečnostního úřadu. Kritická infrastruktura v Německu je podle zprávy terčem aktivit, které mohou sloužit jako příprava na hackerský útok.

◼ RAKOUSKO

V Alpách napadl po vlně veder sníh

Po letních vedrech nastal v Rakousku náhlý pokles teplot a v horách napadlo množství sněhu. Na měřicích stanicích na hoře Sonnblick (3106 metrů nad mořem) a na horské chatě Rudolfshütte v jižní části země jej podle meteorologického institutu ZAMG v neděli leželo 40 centimetrů. Některé výše položené silnice ve spolkových zemích Tyrolsko a Štýrsko byly kvůli sněžení nesjízdné. Východní Tyrolsko na jihovýchodě a Korutany na jihu země zasáhly zase prudké deště.