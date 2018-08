Až o půl miliardy korun ročně by si měly přilepšit lékařské fakulty. Peníze, které dostanou navíc, mají použít ke zvýšení počtu studentů. V českých nemocnicích podle odhadů chybí asi tisícovka lékařů. V některých regionech mají lidé problém najít si praktika, u specialistů zase týdny čekají na vyšetření.

Za lékaře, kteří odcházejí do penze, není dostatečná náhrada, část mladých navíc hned po škole odchází do zahraničí. Ministři zdravotnictví a školství za ANO Adam Vojtěch a Robert Plaga se proto rozhodli zvýšit počet absolventů lékařských fakult zhruba o 15 procent. Peníze, které na to budou potřeba, ministři přislíbili v dokumentu, jejž má do konce srpna projednat vláda.