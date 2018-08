Brexit možná britským mužům přinese jeden nečekaný úkol − budou muset vyprodukovat víc spermatu. Vláda upozornila, že pokud se Británie a Evropská unie rozejdou ve zlém, tedy bez dohody, Spojené království nejspíš přijde o sperma pro umělé oplodnění, které dováží z Dánska. "Kluci, udělejte to pro Británii," vyzval ironicky britské muže k větší sexuální aktivitě novinář televize Sky News, který na problém upozornil jako první.

Případný brexit bez jakékoliv dohody ale především výrazně zkomplikuje život britským firmám. Zastánci vystoupení Velké Británie z EU tvrdili, že odchod zemi osvobodí od evropských předpisů, které jsou podle nich často příliš složité. Ve skutečnosti ale bude muset Londýn − v případě brexitu bez dohody − přijmout spoustu vlastních předpisů, jak připustila britská vláda. "Evropskou" byrokracii by tak v podstatě nahradila ta ostrovní.

To se týká především těch britských firem, které vyvážejí do zemí EU. Tam přitom míří skoro polovina exportu ze Spojeného království. Vláda v dokumentu z konce minulého týdne pouze obecně uvedla, že se tyto podniky musí připravit na ohromný nárůst byrokracie, aniž vyčíslila, kolik by je to mohlo stát. Dřívější vládní odhady ale mluví o tom, že rozvod bez dohody by britské a evropské firmy jen na zvýšených nákladech na papírování a na clech stál 20 miliard liber ročně, tedy skoro 600 miliard korun. Většinu nákladů by přitom nesly podniky ze Spojeného království.