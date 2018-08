Každý rozumný obchodník či investor uzná, že emoce na trzích hrají obrovskou roli. Behaviorální přístup k financím a ekonomii dnes není nic nového. Tezi efektivních finančních trhů dnes už plně věří málokdo.

Nicméně někteří investoři jdou v potlačování emocí dále než ostatní − nechtějí ani znát jména akcií, které v portfoliu drží. Důvod je jednoduchý. Bojí se, že by jim každodenní záplava informací, které jsou s danými akciemi spojené, negativně ovlivnila rozhodování. Příkladem může být nedávný propad cen akcií Facebooku spojený se skandálem okolo Cambridge Analytica. Náš "extrémní" investor by se takovou zprávou nenechal rozhodit, jednoduše proto, že by ani nevěděl, že Facebook drží. Akcii by prodal až v momentě, kdy by skandál vykrystalizoval ve změnu fundamentu, kterou zaznamená až jeho obchodní rutina, algoritmus nebo pověřený obchodník. Což nyní víme, že se nestalo. Facebook se až do kvartálních výsledků šplhal na nová maxima.

Než na mne začnete házet kameny s tím, že tento přístup není univerzální a ne vždy ideální, z lásky ke svému zdraví vám dám za pravdu. Je to pouze jeden z nástrojů, jak zmenšit vliv emocí v investičním rozhodování, a dává smysl především pro dlouhodobé investory, kteří mají jasně definovaná kritéria výběru svých investic.

