Už tento týden získá Praha nástroj, který jí má pomoci urychlit zahájení výstavby metra linky D z náměstí Míru do Písnice. Od 1. září začne platit zákon 416, jehož smyslem je urychlit výstavbu pro stát důležitých staveb. Vztahuje se právě i na metro D. Praha by díky tomu po letech mohla vyřešit komplikace s problematickým výkupem pozemků, které brání stavbě nové trasy. Městu dnes chybí zhruba 600 parcel nad budoucími stanicemi, které patří asi 150 vlastníkům. Díky zákonu by je mohla vyvlastnit a stavět na nich ještě před tím, než soudy určí finální částku, kterou má majitelům zaplatit. Analýza, kterou si dopravní podnik nechal udělat, tuto cestu ale nedoporučuje.

Na pražském magistrátu se kvůli zákonu rozpoutala debata, zda nezrušit původně zamýšlený projekt společné firmy pražského dopravního podniku se skupinou Penta. Soukromý investor měl Praze pomoci s výkupem pozemků − majitelům by mohl nabídnout více, než kolik může zaplatit město.

"Díky zákonu, který myslí na metro D, již dnes v podstatě není společný podnik třeba zakládat," říká náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (SZ).