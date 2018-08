Stačí se podívat na výroky šéfů obou koaličních stran k návrhu na rychlejší růst minimální mzdy, aby bylo zřejmé, že se dva měsíce po sestavení vlády mohou vládní partneři dostat do prvního střetu. Řeč je o návrhu ministerstva práce a so­ciálních věcí (MPSV), aby od roku 2020 minimální mzda byla na poloviční úrovni mzdy průměrné.

"Přijde mi to adekvátní, minimální mzda by se konečně odpoutala od hranice chudoby," komentoval návrh předseda ČSSD a první místopředseda vlády Jan Hamáček. "Návrh sociálních demokratů je samozřejmě nesmysl, je potřeba, aby ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD vyjednávala s naším hnutím ANO, se kterým je ve vládě, a ne s odbory," komentoval plány MPSV Babiš.

Jediný trumf je třeba pořádně využít. Ministerstvo práce a sociálních věcí je jen jeden z pěti resortů, které si sociální demokraté při jednání o složení vlády vyhádali, pro budoucnost strany je ale extrémně důležitý. Ostatně k zemědělství ČSSD pustila Zemanova člověka. Ani čistokrevného šéfa diplomacie, ač na něj mají nárok, si socialisté ještě neprosadili. Kultura je ve vládě na okraji a šéf partaje Hamáček na vnitru zatím nijak nezáří. Co zbývá než resort, přes nějž se rozděluje tolik miliard a který má v popisu práce i úpravu vztahů se zaměstnavateli? Když Andrej Babiš v době, kdy vrcholilo jednání o koalici, říkal "nechci dávat ČSSD pět ministerstev", míjel podstatu. Klíčové je jen jedno. Premiéra by nemělo překvapit, že MPSV bude setrvale o dost víc vlevo, než kam může (snad kromě předvolebních časů) zajít on.