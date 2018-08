Přes 40 let leží ostatky španělského diktátora Franciska Franka v obrovském mauzoleu v Údolí padlých asi 50 kilometrů od Madridu. Dnes španělská vláda vedená socialistou Pedrem Sánchezem s největší pravděpodobností schválí dekret, který jí umožní Frankovy ostatky z mauzolea přestěhovat.

K tomu by tak mohlo dojít během několika málo týdnů. Zatím není jasné, kde skončí. Spekuluje se o nejmenovaném malém hřbitovu v Madridu. "Španělsko si nemůže dovolit mít symboly, které rozdělují společnost. Je to nepředstavitelné v Německu nebo Itálii, tedy v zemích, které také prošly fašistickými diktaturami, a mělo by to být nepředstavitelné i u nás," uvedl k tomu před časem premiér Sánchez, pro kterého je odstranění ostatků jednou z priorit.

Domnívá se, že z místa, které mnozí Španělé vnímají jako jeden z hlavních symbolů občanské války z let 1936 až 1939 a Frankovy diktatury, by se mělo stát opravdové místo národního smíření. Sánchez tak navazuje na snahu dřívějšího socialistického premiéra Josého Luise Zapatera, který se o jejich přestěhování bez úspěchu pokoušel už před jedenácti lety.

Španělská vláda ale narazila na odpor Frankových vnoučat. Proto se po několika týdnech analýz vláda rozhodla, že své kroky prosadí právě dekretem, který přidá několik odstavců do zákona o historické paměti. Frankova vnoučata se tak nebudou moci obrátit na soud, aby mohla exhumaci zastavit.