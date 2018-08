Přijde mi to adekvátní, minimální mzda by se konečně odpoutala od hranice chudoby.

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy

Kdyby návrh prošel, drtivá část firem by tento nárůst nedokázala pokrýt zvýšením produktivity práce. Zkomplikovalo by to hospodářský růst.