Tisíce studentů, kteří se v září vrací do škol, si už nyní dopředu nakupují jízdenky. Jako každý rok očekávají, že budou spoje v prvních poprázdninových dnech přeplněné. Letos je přitom čeká změna: od 1. září mohou spolu s důchodci ve vlacích i autobusech jezdit za čtvrtinovou cenu. Zatímco většina dopravců už začala lístky s novou slevou předprodávat nebo studentům slevu započítá později, České dráhy si dávají načas. Nové jízdné začnou prodávat až 1. září a slevu zpětně proplácet nebudou. Zvláště pro vysokoškoláky, kteří si u drah již lístek na září zakoupili, to tedy znamená, že za cestu vlakem zaplatí až o desítky korun více, než by od prvního podzimního měsíce museli.