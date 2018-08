O další miliardu chce ministr Robert Plaga (ANO) navýšit pro příští rok rozpočet na školství. Z toho až 800 milionů korun by chtěl poslat na platy nepedagogických pracovníků, tedy školníků, kuchařek a uklízeček. "Jsou velmi podhodnoceni a myslím si, že taková částka je pro státní rozpočet únosná," řekl Plaga ve čtvrtek na neformálním setkání s novináři. Dalších 0,3 až 0,4 miliardy by ještě rád přidal vysokým školám.

Učitelské platy se mají zvednout o slibovaných 15 procent, díky meziročnímu navýšení o 13,5 miliardy. "Jsem rád, že se nám podařilo vyjednat objem prostředků, který umožní navýšení platů pedagogických pracovníků," řekl s tím, že tarifní čili pevná část platu by byla zhruba 36 tisíc korun a dalších devět tisíc by činily odměny. Ty by se ale každému na výplatní pásce objevit nemusely. Plaga je přesvědčen, že ředitelé škol budou moct rozlišovat učitele podle výkonu a lépe je motivovat, čímž se podle ministra zvýší tlak na kvalitu. Kabinet se ve svém programu zavázal, že kantorům zvedne do roku 2021 průměrný plat na 46 tisíc.