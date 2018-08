Celý minulý týden mával světem skandál katolické církve v Pensylvánii. Komise přišla se zprávou, jak církev tutlala znásilňování dětí kněžími. Mnoha dětí mnoha kněžími. Nešlo o selhání jednotlivců, ale celé instituce. Kdyby se něco podobného stalo v politické straně nebo jiné instituci, byl by to její konec. Omlouváme se, zavíráme, zkuste hledat smysl někde jinde, my samým studem končíme.

Papež se opět srdceryvně omluvil (pokolikáté už), ale na to, aby něco radikálně změnil, se nedostalo. Mohl ihned odtajnit všechny dokumenty, slíbit okamžitou a bezvýhradnou spolupráci s policií, dotyčné exkomunikovat, založit speciální vyšetřovací útvar, zamyslet se nad celibátem atd. Jak teď bude chtít církev mluvit o sexu a lidem mluvit do toho, jak a s kým mají co dělat v ložnici? Je to podobné, jako by vám bulimik dával rady o zdravé výživě.

V minulých dnech se další skandál udál na poli filozofickém a akademickém. Student obvinil svou učitelku, prominentní Avital Ronellovou, ze sexuálního napadení. Dál už je to jak z absurdního filmu. Čelní filozofové, včetně Slavoje Žižeka a mluvčích různých feministických a #MeToo hnutí, napsali dopis vedení školy, že to tedy ne. Píše se v něm přibližně následující: Ronellová je velice respektovanou osobností, tak co si to dovolujete, chovat k ní jako k normálně obviněnému smrtelníkovi? Navíc je to naše kamarádka, známá, máme ji rádi, dobře učí, takže se neopovažujte ji soudit. Ano, takto argumentují dnešní přední filozofové, kteří po nás požadují respekt a úctu.