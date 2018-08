Žijeme v nejlepší a nejšťastnější éře historie. Máme se dobře, usmíváme se na sebe, dáváme si přednost ve dveřích i na přechodech pro chodce, nezištně si pomáháme, sbíráme hovínka po svých psech a děláme spoustu dalších hezkých věcí.

I proto jsme nutně potřebovali prostor, kde se budeme nenávidět, navzájem se vytáčet k šílenství, předvádět se a ukazovat všechny ty jinak zakrývané, silou vůle ovládané špatné vlastnosti. Potřebovali jsme prostor, kde se nám ze světa, ze svého života a vlastně ze všeho udělá špatně.

Dlouho takový prostor neexistoval. Filozofové dokonce vyhlašovali "konec historie" a podobné nesmysly. Pro lidstvo všechny ty úsměvy, pohoda a zářné vyhlídky začínaly být nebezpečné. Berme jako příznačné, že řešení se nakonec našlo na jedné z nejprestižnějších univerzit světa. Na Harvardu! Díky, Marku Zuckerbergu!

A tak ho tu máme, Facebook, virtuální peklo našich slabostí, zlomyslností a špatných vlastností. Chodíme se tam nechat urazit, případně urážet ostatní, trochu si odpočinout od ideálního, bezproblémového skutečného světa "tam venku".

Facebook není k ničemu dobrý. Na nic ho nikdy nebudete potřebovat a také vám nepomůže, až to bude nutné. Nemyslím si, že vás to napadlo, ale zkusme teoreticky předpokládat, že byste snad měli nějaký reálný problém − například kapající kohoutek v kuchyni − a dostali ten bláznivý nápad, že byste na Facebooku mohli najít pomoc.

Status, který byste napsali, by mohl znít asi takhle: "Kape mi doma v kuchyni kohoutek. Není to velký problém, ale docela mi leze na nervy. Neznáte někoho, kdo by to spravil? Nějaký instalatér v Praze a okolí?"

Ne že by ho lidé − vaši přátelé i "přátelé" − snad ignorovali. Naopak! Zde jsou odpovědi, které byste nejspíš dostali − a s nimi 11 typů lidí, které pravděpodobně i vy máte ve své sociální bublině.

Udělej si sám

Hele, tyhle věci si zásadně dělám sám. Je to jediná možnost. Důvodem úniku vody je pravděpodobně zpuchřelé těsnění. Lze vyměnit asi za dvě minuty. Shánět na tohle instalatéra je drahé a zbytečné. Sorry, ale tak to je.

Vidí velký obraz

Prezidentem téhle země je opilec, který táhne zemi do Ruska, a tebe zajímá nějaký kapající kohoutek? Tohle téma chceš řešit ve veřejném prostoru? V době, kdy vládu podporují komunisté, proruští trollové šíří dezinformace a Praha je plná Putinových agentů? Prosím tě, vzpamatuj se!

Apokalyptik

Další světová válka bude kvůli vodě. Nikdo už nemůže zpochybnit, že probíhá klimatická změna, která bude mít hluboké geopolitické důsledky. Stačí vyjet mimo Prahu a vidět horkem sežehlé louky i pole. Na Šumavě pěstují broskve a na Moravě přemýšlejí o zasazení banánovníků. Kapající kohoutek bude brzo jediný zdroj vody, který budeš mít, tak si zvykej!