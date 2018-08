Leningrad, 80. léta minulého století. Několik mladých lidí se pod rouškou tmy pokoutně sápe po žebříku do oken budovy. Není to záškodnická protirežimní akce, dívky se snaží dostat bez placení do jediného prostoru, kde pod dohledem komunistických úřadů hrají rockové kapely.

Atmosférická úvodní scéna předjímá náladu černobílého ruského snímku Léto, který právě hrají česká kina. Jde v něm mnohem víc o rock než o politiku.

Osmačtyřicetiletý autor filmu Kirill Serebrennikov patří k předním ruským divadelním režisérům, v posledních letech se stále více věnuje kinematografii. A se svou novinkou dosáhl mety nejvyšší, účasti v hlavní soutěži letošního festivalu v Cannes. Nemohl si ji však vychutnat osobně, od loňska je v domácím vězení − za podezření ze zpronevěry státních peněz, což sám označuje za politický proces. Postprodukčních prací na Létu se každopádně neúčastnil.

Film Léto

Režie: Kirill Serebrennikov

◼ Aerofilms, česká distribuční premiéra 16. srpna

Léto není jen název jednoho z největších hitů rockové kapely Zoopark, jejíž leader Mike Naumenko ve filmu patří k trojici protagonistů. Je to také přiléhavý název pro snímek, který svobodomyslně, až chaoticky plyne v bezstarostném bezčasí, na vlnách svůdných kytarových tónů s jemnou příměsí elektroniky.

Serebrennikov natočil především rockovou love story, pohled do života lidí, pro něž je Lou Reed podstatnější než Michail Gorbačov. Záměrně se vyhýbá politice, která do filmu prosakuje jen nepřímo, třeba v podobě komisí, které muzikantům schvalují texty, aby mohli oficiálně hrát. Či v podobě muže, který partě rockerů ve vlaku začne kázat o morálce, správném oblékání a zhoubných vlivech imperialismu.