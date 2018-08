Kromě největšího dodavatele energií vybudovaného od nuly mají manželé Písaříkovi a jejich skupina Bohemia Energy ještě jeden primát. Jsou jednoznačně nejaktivnějším nákupčím na trhu. Za posledních pět let nakoupili desítku firem s více než 360 tisíci zákazníky.

Až na naprosté výjimky jsou také nákupčím téměř jediným. A to i přesto, že o svých plánech dokoupit si zákazníky na trhu mluví kdekdo. Vždy to ale dopadne stejně − Bohemia Energy všechny přeplatí, podle konkurence až nesmyslně vysoko. Firma nicméně kupní ceny nezveřejňuje a Písařík pouze tvrdí, že všechny akvizice byly ziskové.

"Je pravda, že v tomto máme na trhu unikátní pozici. Na to, aby se vám ta akvizice vrátila, ji musíte umět zkonsolidovat do skupiny. Pak teprve to dává ekonomický smysl. A to nikdo jiný na trhu neumí moc udělat. Buď jsou to velké korporáty, které to neumí začlenit, nebo jsou ty firmy moc malé a neumí rozmělnit ty fixní náklady tak jako my," popisuje strategii Písařík.

Právě akvizice je v dnešní době nejrychlejší možností, jak rozšířit své portfolio. Trh s energiemi se oproti rekordním letům 2012 a 2013 uklidnil, svého dodavatele loni změnilo okolo 580 tisíc lidí, o polovinu méně než tehdy. A až na výjimky jako firmu MND Karla Komárka žádný z velkých hráčů dramaticky neroste.

Asi největším nákupem byl hned ten první, když ve třech různých transakcích do Bohemia Energy přibyly firmy České energetické centrum, České energetické centrum Jih a slovenské Energetické centrum. Celkově tímto krokem skupina získala 220 tisíc odběrných míst.