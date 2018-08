Problémoví dlužníci, kteří byli zvyklí platit daně se zpožděním, musí nově počítat s tím, že mohou už po pár dnech a bez varování skončit v exekuci. Finančním úřadům s nimi došla trpělivost a i díky lepšímu přístupu k informacím o jejich majetku na ně mohou podat exekuci výrazně rychleji.

Nová praxe zaskočila například daňovou poradkyni Hanu Procházkovou z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners. ­Klientům pomáhá s daněmi už 12 let, ale současný postup berních úředníků prý ještě nezažila. Finanční správa podala začátkem srpna kvůli nedoplatku na dani z příjmů exekuční příkazy na čtyři její klienty. Daň za loňský rok měli zaplatit nejpozději do začátku července. Finanční úřady pak měly měsíc na to, aby dlužníkům, mezi kterými byly firmy i fyzické osoby, vyměřily nedoplatek. "Devět dní potom, tedy 9. srpna, už přišel exekuční příkaz do datové schránky klientů s tím, že mezitím jim už byly obstaveny bankovní účty," popisuje Procházková.

"Z dlouhodobé činnosti finanční správy je zřejmé, že rychlejším zahájením vymáhacích úkonů dojde ke zvýšení pravděpodobnosti výběru daňových nedoplatků," říká mluvčí finanční správy Klára Křehlová.