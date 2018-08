Za necelých šest týdnů se místopředseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec bude stěhovat. Ze své kanceláře v anglickém stylu, která je až do stropu zaplněna knihami, a jeho kolegové jí proto říkají "háchovna", se má přesunout do otevřené a prosvětlené kanceláře dosluhujícího předsedy Josefa Baxy. Prezident Miloš Zeman totiž v úterý po několika měsících spekulací řekl, že do čela Nejvyššího správního soudu jmenuje právě Mazance.

Samotného Mazance srovnání s Emilem Háchou, který byl nejen protektorátním prezidentem, ale především prvorepublikovým předsedou Nejvyššího správního soudu, těší, ale odmítá ho. "Jako právník mu nesahám ani po kotníky," říká.

Mazanec se oproti svému současnému nadřízenému Baxovi, který začínal jako trestní soudce, zabývá skoro celý profesní život správním právem. Kariéru začal v roce 1975 na netrestním úseku severočeské prokuratury, kde měl na starosti nedbalostní trestné činy.