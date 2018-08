Ve věku internetu už to tak prostě je, že mnozí novináři loví své informace od klávesnice počítače a zjištěné pak filtrují do svých textů. Vedle toho jsou samozřejmě žurnalisté, kteří jezdí do terénu, ale většina z nich je pod tlakem, aby "rychle bylo co do novin", a k jejich životu tak patří nespokojenost, že na "pořádnou práci" není čas.