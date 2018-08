Najít rozdíl mezi kvalitním výkonem finanční správy a plošnou buzerací může být někdy extrémně obtížné. V Česku se navíc do jednoduché rovnice daňový poplatník−berňák pletou různé speciality. Třeba zajišťovací příkazy, které zákon umožňoval dlouhodobě, nicméně berňák je začal využívat do důsledků až v posledních letech. Nebo ultrasložité formuláře, na jejichž vyplnění člověk potřebuje speciální vysokou školu. Některé z nich by šly navíc sdružit − proč třeba poplatník daně z přidané hodnoty musí vyplňovat hlášení DPH a kontrolní hlášení, když by šlo na obojí udělat jeden formulář? Pak je tady samozřejmě nekonečný slib jednoduchého daňového přiznání k dani z příjmů, které určitě bude. Někdy v blíže neurčené budoucnosti. Zapomenout nelze ani na zákonodárce, kteří ve snaze o co nejlepší daňové prostředí v zemi vytvořili peklo pro poplatníky, účetní i daňové poradce.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru