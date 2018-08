Lhát se nemá. Lež vede jen k zaplétání se do dalších lží. Zvlášť když jste hlava nejmocnějšího státu a máte na této podivné hře s pravdou postavenou kariéru, případně v předchozím životě i svůj byznys, a máte tedy pocit, že to funguje. Lež vás pak dovede ke konfliktu se zákonem, když už se jí to nepovedlo v případě vašeho svědomí − a s kariérou může být konec.

Americký prezident Donald Trump prožívá jeden z nejtěžších týdnů své politické kariéry, kdy vyšetřování dvou z jeho bývalých spolupracovníků vedlo ke dvěma na sobě nezávislým soudním rozhodnutím, z nichž jedno každé je pro Trumpa dobrým důvodem k bolehlavu.