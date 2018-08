Dovolená delší než čtyři týdny patří mezi Čechy k nejoblíbenějším zaměstnaneckým benefitům. Přesto si ji řada lidí celou nevybírá. Podniky pak musí řešit, co se zbývajícími volnými dny svých zaměstnanců udělat. Převést dovolenou do následujícího roku lze jen za jasně vymezených okolností, například "z naléhavých provozních důvodů" nebo v případě, že si ji pracovník nestihl vybrat kvůli nemocenské. Chystaná novela zákoníku práce by pravidla měla uvolnit.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje, aby si zaměstnanec mohl na vlastní žádost převést do následujícího roku nevyčerpanou dovolenou přesahující zákonem stanovené čtyři týdny. V praxi tak půjde nejčastěji o týden navíc, v některých firmách i o dva. Ministerstvo upozorňuje, že i nadále bude platit, že termín volna určuje zaměstnavatel. Pokud nevyhovuje jeho provozním potřebám, schválit ho nemusí, také může vyhlásit celozávodní dovolenou.