Přičinil se o to, že Češi pijí energetický nápoj Red Bull. Po 18 letech ale Šimon Čapek marketing globální firmy opustil. Teď se o něco podobného pokusí s alternativní potravinou Mana od nesrovnatelně menší české firmy Heaven Labs.

"Malý český start-up vyrostl do seriózní firmy, a proto už vše nešlo dělat jen v partě kamarádů, Mana potřebuje základní byznysové principy, strukturu," vysvětluje Šimon Čapek důvody, proč se stal šéfem firmy, která nápoj a prášek Mana vyrábí. Firmu před čtyřmi lety založili Jakub Krejčík společně s Markem Humplem a Grigorijem Vyatkinem. Vyvinuli něco, čemu se ve světě říká "superpotravina" nebo "superjídlo". Něco jako amarouny, kosmická strava nebo ostatně to, na co odkazuje název značky Mana − tedy "božská krmě".

V případě Many, která se míchá v pražské Uhříněvsi, jde o prášek, který si každý doma spojí s vodou. Porce vyjde na 36 korun. Manu si dnes lidé mohou také koupit již jako nápoj v tetrapakovém balení.

87 mil. Kč loni utržila společnost Heaven Labs, která vyrábí Manu.

Přes internet firma prodá až 95 procent veškeré produkce, kterou nabízí na vlastním e-shopu, na Alze i Amazonu. Poptávka každým rokem roste − firma pravidelně zdvojnásobuje obrat, loni utržila 87 milionů korun. Dalšímu růstu do budoucna nahrává i etická rovina stravování. "Skoro třetina jídla na světě se vyhodí, protože ho lidé nesní, hovoří se o změně klimatu, jedním z největších zdrojů znečištění nejsou čínské fabriky, ale chov dobytka," tvrdí a dodává, že Mana je veganská.