Firma AŽD Praha zmodernizuje za 148,6 milionu zlotých, v přepočtu zhruba 892 milionů korun, zabezpečovací a sdělovací zařízení na železniční trati Poznaň−Wronki v Polsku. Tuzemská firma bude hlavním dodavatelem technologií.

Pražský podnik v úterý uzavřel smlouvu s polským správcem železnic PKP PLK. Práce by měly trvat do roku 2020. Podle generálního ředitele podniku Zdeňka Chrdleho je projekt pro podnik příležitostí ukázat se na polském trhu a tím posílit svou pozici při soutěžích o další zakázky, o které má firma v Polsku zájem. "V Polsku nejsme známou společností, což chceme do budoucna změnit," dodal.

Modernizace zabezpečovacích zařízení se bude týkat šesti železničních stanic na 50 kilometrů dlouhém úseku. "Společnost AŽD Praha jako hlavní kontraktor projektu bude zajišťovat projektování, výrobu, dodávku, instalaci, zkušební testy, uvede do provozu plně elektronické staniční zabezpečovací zařízení ESA 44-PL a bude koordinovat veškeré další práce a dodávky od místních subdodavatelů," uvedl Chrdle.

AŽD Praha se v Polsku rovněž uchází o zakázku na modernizaci úseku Slonice − Štětín-Dabie, která má v korunách více než miliardovou hodnotu. Česká firma v soutěži podala cenově nejvýhodnější nabídku, když za zakázku požaduje přes 202 milionů zlotých, zhruba 1,2 miliardy korun. Nyní podnik jedná s polským zadavatelem o administrativních otázkách potenciálního kontraktu.

AŽD Praha patří mezi největší firmy v oboru zabezpečovací techniky na českém trhu. V hospodářském roce od října 2016 do konce září 2017 společnost vykázala při tržbách 6,89 miliardy korun zisk 391,2 milionu, což bylo meziročně zhruba o 251,8 milionu méně. V současnosti v ní pracuje přes 1600 zaměstnanců.

Společnost působí také na zahraničním trhu, kde má 11 dceřiných společností, z toho čtyři na Slovensku a po jedné v Bulharsku, Srbsku, Bělorusku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Turecku a Polsku.

Související