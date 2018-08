Představte si, že by nedávné mistrovství světa ve fotbale bojkotovali Messi, Ronaldo, Griezmann nebo Neymar. Nepřijeli by ani Mbappé, Modrić, Hazard nebo třeba Iniesta. A nejen tyto superhvězdy − prakticky každému týmu by chyběl někdo z jeho nejlepších hráčů.

Pokud by se tato situace pravidelně opakovala, zájem diváků o mistrovství by rychle klesal. Lidé přece chtějí vidět ty nejlepší.

To, co je ve fotbale naprosto nemožné, je v tenise úplně normální. Davis Cup, jakési tenisové mistrovství světa družstev, je už dlouhou řadu let na okraji zájmu nejlepších světových hráčů. Je proto logické, že musela přijít reforma. V Česku ale vyvolala hysterickou reakci − šéf tenisového svazu Ivo Kaderka hřímá o "popravě Davis Cupu za bílého dne a v přímém přenosu". A tvrdí, že důvodem je jen chamtivost a touha po penězích u těch, kteří změny navrhli a prosadili.

O co jde? Soutěž už se nebude hrát v průběhu celého roku vyřazovacím systémem, kdy má jeden z týmů domácí prostředí. Závěrečná část dostane podobu týdenního turnaje konaného na jednom místě.

Kaderkova vášnivá obhajoba dosavadní podoby Davis Cupu se dá pochopit − vzpomínky na dvě vítězství Česka, v letech 2012 a 2013, jsou ještě živé. I když na druhou stranu by si tenisový šéf měl vzpomenout také na to, že mezi hráči má takovou pověst, že ho po svých zápasech ani nechtěli pouštět do týmové šatny.

Jenže česká nostalgie po vítězstvích Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka nemůže zakrýt fakt, že Davis Cup umírá na úbytě. Jen s trochou nadsázky − koho dnes zajímá? Finále sledují fandové v obou zemích, které do něj postoupí, ale to je tak všechno. Popularita Davis Cupu se absolutně nedá srovnat s grandslamovými turnaji.

Kde ti Federer a Nadal jsou

Nebývalo tomu tak vždy. Pamatujeme si úžasné zápasy Davis Cupu, v nichž za své země hráli Boris Becker, John McEnroe, Andre Agassi nebo Stefan Edberg. Od devadesátých let to ale s touto soutěží jde z kopce. Dnes je v podstatě na dně.

Nevěříte? Tak se podívejte na fakta. V letošním prvním kole elitní Světové skupiny nastoupili jen tři hráči z první desítky světového žebříčku. Loni jen dva. A to ještě jeden z nich, Novak Djoković, hrál jen proto, že nečekaně brzy skončil na Australian Open a potřeboval zápasovou praxi, jak sám prohlásil.