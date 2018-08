Soudní znalec a lektor Lukáš Klee působí na pomezí dvou oborů − práva a stavebnictví. Zabývá se mezinárodními smluvními standardy FIDIC, které mají nastavit transparentní pravidla ve stavebnictví. Pomáhá také vytvářet české stavební standardy. "Díky standardům je jasné, co je normální. Investoři nemusí složitě vymýšlet pořád něco nového, jako je to dnes v Česku běžné. Při každé nové zakázce si pokládají otázku, co dají do smlouvy. A to je zjevně nesmyslné a velmi drahé," říká Klee v rozhovoru pro HN.

HN: Proč vznikají české stavební standardy?

Problém je, že dochází k neustálému vytváření kontraktů na míru, a tak není jasné, co je normální. Pokaždé přichází někdo s tím, že vymyslel něco nejlepšího. Což se může stát pouze velmi výjimečně.

HN: Jak budou standardy vypadat?

Ať se podíváte kamkoli do vyspělého zahraničí, je ve stavebních standardech zhruba to stejné jako v mezinárodním standardu FIDIC (univerzální smluvní pravidla pro všechny druhy stavebních prací a technologií, pozn. red.). Při vytváření českého standardu nebudeme objevovat Ameriku, ale navážeme i na to dobré u nás.

Lukáš Klee (38) Přes 13 let působil Lukáš Klee jako právník v Metrostavu i jako vedoucí právního oddělení. Specializoval se na mezinárodní smluvní standardy ve stavebnictví. V současné době pracuje jako nezávislý odborník na stavební zakázky, poradce, zakladatel expertní platformy www.ccconsulting.cz. Vyučuje na VUT Brno a Právnické fakultě Univerzity Karlovy, je lektor, soudní znalec, adjudikátor a rozhodce.

HN: Takže jsou standardy v zahraničí běžné…

Ve vyspělém světě jsou všude. Podle existence stavebních smluvních standardů poznáte vyspělý stát od rozvojového. My jsme na dobré cestě.

HN: Je ta cesta klikatá?

Ano, ale teď to vcelku ujde. Po standardech je společenská poptávka. Bez ní by vlastně nešlo něco tak systémového prosadit.

HN: Jaký budou mít vliv na obor stavebnictví?

Budou přínosem. Investoři budou mít k dispozici řešení a nebudou muset vymýšlet pokaždé něco nového, odlišného. Jeden přístup je, že se ze standardů stane zákon jako v Německu. V Rakousku je to norma, něco jako Česká soustava norem. Ve Skandinávii je to pak společenský konsenzus.

HN: Nebylo by lepší zavést standardy na úrovni zákona?

Mně se líbí, když lidé používají standardy proto, že chtějí. Když je někdo přikáže, může za dva roky přikázat něco jiného.