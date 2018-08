Srpen 1968 trávil literární kritik, spisovatel a překladatel Václav Černý stejně jako prázdniny v předchozích letech na rodném Náchodsku. Když ho 21. srpna brzy ráno vzbudila sousedka s křikem, že zemi obsazují cizí vojska, pustil si rádio, aby se dozvěděl podrobnosti. Když ladil napříč frekvencemi, aby si zprávy z Československého rozhlasu obohatil o pohled ze zahraničí, najednou se zarazil − z reproduktoru zaslechl svoje jméno.

Bylo to vysílání stanice Vltava, která šířila z území východního Německa propagandu na podporu okupace vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. Literární kritik, spisovatel a překladatel Černý u přijímače zkameněl. Vyslechl, že sovětská a další "spřátelená" vojska přišla v hodině dvanácté, protože se moc v zemi chystala uchvátit zrádná "pravice" pod vedením nové vlády, kterou měl údajně právě on zformovat. Byl to začátek tvrdé diskreditační kampaně, která se rozjela souběžně s okupací a trvala několik let.