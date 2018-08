Dva dny před 50. výročím okupace Československa sovětskými a dalšími spojeneckými vojsky si ruský prezident Vladimir Putin udělal výlet do Rakouska a do Německa. U našich jižních sousedů si zatancoval na svatbě ministryně zahraničí, u sousedů západních jednal o strategických otázkách, jako je dovoz plynu nebo válka v Sýrii.

Viděno optikou liberální části české společnosti: v čase vysoce citlivé vzpomínky na okupaci se naši sousedé znovu sbližují s nebezpečným režimem, který naše území stále považuje za svoji sféru vlivu. S režimem, pro který jsou lidská práva jen slogan změkčilého Západu a kde lidský život má cenu střely z kalašnikova. Německý nebo rakouský pragmatismus ve vztahu k Rusku se zdá být ještě ohebnější než ten český.

Jenže tak jednoduché to ve skutečnosti není a nemělo by být.

Neznalost historie a politika extrémů

Jaký tedy vlastně je a jaký by měl být vztah Evropanů k Rusku? Nejprve si pomožme několika čísly. Čtvrtina Čechů v červencovém průzkumu pro organizaci Post Bellum neuměla říci, co se v roce 1968 stalo. Podle jiného průzkumu pro Českou televizi neví třetina mladých ve věku 18 až 34 let, že do Československa v roce 1968 přijely tanky vojsk Varšavské smlouvy.

Má to zcela praktické a velmi nepříjemné dopady. Hromadná ignorace moderní historie umožňuje následovníkům sovětského imperialismu, k němuž se Putin otevřeně hlásí, úspěšně prosazovat politiku rozdělování Evropanů. Umožňuje jim ovládat veřejný prostor, a tím pádem držet volant od současnosti i budoucnosti.

Na druhou stranu ale nejde o to, že by bylo rozumné Rusko ignorovat, nebo dokonce nenávidět. Západní partneři často obviňují východní členy EU a NATO z rusofobie a není možné říci, že zcela bezdůvodně.