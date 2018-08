Velký bratr, nebo velká pomoc proti špatnému užívání léků? Lékaři i lékárníci by už příští rok mohli na jeden "klik" vidět seznam všech léků, které pacient užívá. Dnes nic takového možné není. O lécích předepsaných jiným specialistou ošetřující lékař neví. Spoléhá se většinou na to, co mu řekne pacient. A třeba člověk, kterého veze záchranka v bezvědomí, těžko poví, jaké léky bere.

Od příštího roku by měla přijít změna. Lékařům umožní přes počítač přístup ke kompletnímu lékovému záznamu pacienta.

Oprávněný lékař zjistí, jestli se dva léky mezi sebou "netlučou" nebo zda jeden pacient neužívá různé preparáty se stejnou či podobnou léčivou látkou.

Změnu prosazuje ministerstvo zdravotnictví v novele zákona o léčivech. Vláda ji projedná v tomto týdnu.

"Lékový záznam měl fungovat už dávno," komentuje novinku praktický lékař Petr Šubrt z Libčan. "Odpadla by mi řada problémů. Například když mi pacienti tvrdí, že něco došlo, i když jsem jim nedávno předepsal balení na tři měsíce. V lékovém záznamu budu moci zkontrolovat i to, kdy si léky vyzvedli," dodává lékař.