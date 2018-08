úterý 21. srpna

Britsko-australská těžební společnost BHP Billiton zveřejní výsledky za uplynulý finanční rok. Analytici očekávají, že firma oznámí 37procentní nárůst zisku na akcii (na 1,73 dolaru). Tržby měly podle odhadů vzrůst o 19 procent na 45,5 miliardy dolarů.

Ve stejný den své výsledky zveřejní také Norský ropný fond, jehož cílem je zhodnocovat peníze, které Norsko získalo prodejem vytěžené ropy.

středa 22. srpna

Investoři budou v tento den netrpělivě vyčkávat na zveřejnění zápisu z posledního měnověpolitického jednání americké centrální banky. Zápis naznačí další kroky FED, co se týče zvyšování úrokových sazeb, a tedy zpřísňování měnové politiky. Rozhodnutí FED mají dopad nejen na americkou ekonomiku, ale i dění ve světovém hospodářství.

Poprvé od květnového vstupu na londýnskou burzu oznámí výsledky hospodaření za první letošní půlrok technologická společnost Avast, přední hráč na trhu s antivirovými programy. Podle odhadu analytiků Komerční banky firma dosáhla v daném období tržeb ve výši 380 milionů dolarů a provozního zisku 215,9 milionu dolarů.

V platnost by měly vejít nové sankce Spojených států vůči Rusku, a to kvůli zapojení Moskvy do smrti ruského špiona Sergeje Skripala a jeho dcery Julije, kteří žili ve Velké Británii. Opatření se mají týkat vývozu některých elektronických součástek a dalších technologií.

Investory seznámí s čísly o svém hospodaření v předchozích třech měsících největší kanadská banka Royal Bank of Canada. Akcionáře bude zajímat mimo jiné dopad nových, přísnějších opatření ohledně poskytování hypoték.

čtvrtek 23. srpna

Společnost Markit zveřejní předběžné údaje o vývoji indexu nákupních manažerů (Purchasing Managers Index, PMI) za měsíc květen pro eurozónu, Německo a Francii. PMI je ukazatel sledující vývoj ekonomiky na základě pravidelných průzkumů mezi manažery podniků v soukromém sektoru.

V platnost vejdou nová cla, která vyhlásila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Číně. Půjde o clo ve výši 25 procent na dovoz zboží v hodnotě 16 miliard dolarů. Týkat se bude výrobků, jako jsou například traktory či chemikálie.

V Jackson Hole ve Wyomingu začne každoroční setkání světových centrálních bankéřů. Akce bude trvat až do soboty a vystoupí na ní mimo jiné i šéf americké centrální banky Jay Powell.

Výsledky hospodaření za předchozí čtvrtletí oznámí například technologické společnosti Alibaba, HP a americký maloobchodní řetězec Gap.

pátek 24. srpna

Německý statistický úřad vydá zpřesněný odhad a také strukturu vývoje hrubého domácího produktu (HDP) v druhém čtvrtletí tohoto roku. Podle prvního odhadu německá ekonomika vzrostla meziročně o 2,3 procenta.

