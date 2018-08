Podnikatel Ondřej Tomek zbohatl prodejem podílu ve vyhledávači Centrum.cz v předvečer finanční krize před více než deseti lety. Když mu pak ale skoro třetinu peněz prodělali v bance, pustil se do investování sám. Do podhodnocených akcií globálních firem, jako je Citigroup nebo Visa, dal tehdy téměř veškeré peníze. A opět uspěl. Proto dnes říká, že si může dovolit i riskantní sázky − třeba do akcií Facebooku nebo Tesly.

HN: Vaše investice v době krize se z dnešního pohledu ukázaly jako velmi dobré. Podle čeho jste vybíral?

Přemýšlel jsem o tom, jak je firma do budoucna schopná proměnit trh, na němž působí nebo na který se chystá vstoupit. Pokud ten trh ještě neexistuje, je důležité mít představivost, zda se v budoucnu může kolem společnosti vytvořit. To je strategie, která platí pořád a já se jí držím. Už tehdy jsem se zaměřil například na akcie firem jako Visa nebo Apple, ale mou investicí byla na doporučení známého investora i Citibank. Tehdy cena akcie spadla z 55 dolarů dokonce pod jeden dolar. Nakoupil jsem zhruba za dolar a třicet centů.

HN: Akcie Applu dnes tvoří více než třetinu vašeho investičního portfolia. Není to příliš?

Apple má kolem sebe silný obchodní ekosystém, a navíc mu plynou i příjmy ze služeb s vysokou marží, jež jsou provázány s chytrými telefony − například z cloudu. Pocitově jsem věřil, že ekosystém kolem Applu je silný, není možné ho snadno zničit, a že má obrovský potenciál k růstu. A k tomu všemu to byl "love brand", to je pro firmu obrovská výhoda. Akcie jsem držel, i když mi analytici několikrát doporučovali prodat. Například v roce 2011, když bohužel zemřel Steve Jobs. Obávali se, že nikdo další nedokáže firmu tak úspěšně vést. Poslední tři čtyři roky se zase objevovaly názory, že firma už je tak velká a natolik silná rostoucí konkurence, že pro Apple bude velmi těžké zvyšovat hodnotu. A nedávno hodnota Applu překonala bilion dolarů − od dob, kdy jsem asi před deseti lety akcie poprvé koupil, vyrostly zhruba na patnáctinásobek. To je úžasný příběh.

Ondřej Tomek (44) Časopis Forbes ho umístil na 27. místo nejbohatších Čechů loňského roku, s majetkem v hodnotě asi sedm miliard korun. Tomek na konci 90. let spoluzaložil jeden z nejnavštěvovanějších tuzemských vyhledávacích portálů Centrum.cz. V roce 2007 svůj podíl prodal. Další peníze vydělal investováním do podhodnocených zahraničních akcií. Investuje do start-upů: vlastní podíly ve firmách, jako jsou Shoptet.cz, Audioteka.com, Exclusive Tours.cz, Lidskasila.cz, Kiwi.com, nebo ve výrobci bezpečnostního softwaru Safetica.com. Spoluvlastní také Coober investments, který se věnuje počítačovému obchodování na burzách.

HN: Kupoval byste Apple ještě dnes?

Apple již nějakou dobu prakticky nenakupuji. Ne kvůli tomu, že bych firmě nevěřil, ale protože v mém portfoliu už má váhu poměrně velkou. Nicméně dovedu si představit nákup akcií Applu, pokud by došlo k jejich výraznému propadu, jako například přednedávnem v případě Facebooku.

HN: Facebook jste po propadu nakupoval?

Ano. Ale předtím jsem jeho akcie neměl. Když vstupoval na burzu, tak mě nezaujal. Sleduji ho poslední roky, ale vždy jsem měl jiné tituly, které pro mě byly perspektivnější ohledně nákupu.