Od úterý Řekové po více než osmi letech přestávají být faktickým protektorátem eurozóny a Mezinárodního měnového fondu − skončil program záchranných půjček, o který museli požádat kvůli pádu do dluhové krize. Narůstá ale možnost, že by se pod tlak trhů mohla dostat jiná země eurozóny, a to mnohem větší a důležitější, než je Řecko − Itálie.

Řecko dokázalo splnit všechny podmínky mezinárodních věřitelů. Vláda vybudovala rozpočtovou rezervu přesahující 20 miliard eur, takže si v příštích dvou letech nemusí na finančních trzích půjčit vůbec nic.

Naproti tomu vláda dvou italských populistických stran, Hnutí pěti hvězd a Ligy, dříve známé jako Liga severu, má v programu obrovské zvýšení státních výdajů. Dává najevo, že ji příliš nezajímá maximální povolená hranice pro výši rozpočtového schodku.

"Pravidlo o tříprocentním schodku není Bible," prohlásil ministr vnitra a šéf Ligy Matteo Salvini, momentálně nejvlivnější člen italského kabinetu.

Hnutí pěti hvězd a Liga chtějí například výrazně snížit daně nebo zavést minimální garantovaný příjem pro miliony občanů. Tato a další opatření by mohla stát přes 100 miliard eur, tedy více než dva a půl bilionu korun. Vláda navíc zdůrazňuje, že je pro ni naprostou prioritou obnova mostu, který se minulý týden zřítil v Janově, a taky investice, jež by zabránily případným dalším podobným tragédiím.