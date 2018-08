Lidová moudrost praví, že mlčení znamená souhlas. Tak daleko samozřejmě v případě mlčení prezidenta republiky Miloše Zemana k 50. výročí invaze armád Varšavské smlouvy do Československa zacházet nelze. Ovšem to, že nepronese žádný proslov k událostem srpna 1968, které si připomíná celá země, je na pováženou. Vysvětlit se to totiž dá jen jedním způsobem: Neví kudy kam. Pokud by něco případného řekl, například že musíme udělat vše, aby se tragédie spojená s invazí východního impéria nemohla už nikdy v jakékoli formě opakovat, nazlobil by svého přítele, aktuálního vládce Kremlu Vladimira Putina. A pokud by se naopak dopustil jakékoli relativizace, ze které by asi v Kremlu skákali nadšením, stal by se terčem oprávněné domácí kritiky. Takže je prezident raději zticha.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru