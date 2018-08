Před dvěma lety zákazníci platili venezuelskému prodavači ovoce Josému Pachecovi krabicemi plnými 100bolívarových bankovek. Tehdy to ještě byla bankovka s nejvyšší hodnotou. Jenže kvůli vysoké inflaci, která Venezuelu trápí, jsou nyní prakticky bezcenné.

"Je bláznivé přijímat bankovky v hodnotě sta, pěti set nebo tisíce bolívarů," uvedl pro deník Guardi­an jednašedesátiletý Pacheco, který žije ve městě Ciudad Guyana na východě země. Bere teď jen ty s hodnotou 100 tisíc. "Jinak by mi dávali krabice peněz a poté bych s nimi musel chodit do banky je vyměnit," dodal.

Inflace ve Venezuele by letos podle odhadů Mezinárodního měnového fondu mohla dosáhnout na milion procent. Podobá se tak té, které čelilo Německo po první světové válce nebo před několika lety Zimbabwe. Ještě v dubnu přitom fond očekával, že inflace ve Venezuele vzroste na 13 tisíc procent.

18 procent O tolik letos podle odhadů Mezinárodního měnového fondu klesne venezuelská ekonomika. Inflace podle fondu vyskočí na milion procent.

Nic se nezmění

To ilustruje, jak rychle se situace v zemi zhoršuje. Prezident Nicolás Maduro, který zemi vede od roku 2013, slibuje, že proti rostoucím cenám zakročí a ekonomiku opět postaví na nohy. Dnes uvede do praxe měnovou reformu bolívaru. Nahradí ho takzvaný svrchovaný bolívar, přičemž se z nominální hodnoty bankovek škrtne pět nul. Původně přitom Maduro plánoval smazat nuly tři.

Současně bude nový bolívar navázán na venezuelskou kryptoměnu petro, která je krytá ropou. "O pět nul méně, abychom mohli mít nový, stabilní finanční a peněžní systém," prohlásil prezident.

Ekonomové jsou k Madurově plánu skeptičtí. Myslí si, že na propadu venezuelské ekonomiky to nic nezmění. "Tím, že seškrtáte nuly, lidem platy nevylepšíte. Růst cen to nezastaví," domnívá se Ángel Alvarado, ekonom a opoziční zákonodárce. "Je to jen kosmetická změna. S tak divokou inflací budeme za pár měsíců ve stejné situaci," doplnil analytik Asdrubal Oliveros z caracaské poradenské společnosti Ecoanalítica.