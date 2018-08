Hledat Zdeňka Hřiba na kandidátce do zastupitelstva Prahy při posledních volbách v roce 2014 by bylo složité − jeho jméno figurovalo až na 53. místě. Po čtyřech letech piráti umístili Hřiba na svou kandidátku podstatně výše. Udělali z něj jedničku, protože jsou přesvědčeni, že by byl nejlepším možným nástupcem končící primátorky za ANO Adriany Krnáčové.

"Jsem přesvědčený, že Praze bude bez ANO líp. Stávající koalici v čele s primátorkou Krnáčovou chyběla sdílená vize rozvoje města, koalice měla spíše sdílenou potřebu trafik," tvrdí sebevědomě Hřib, který ale nemá s politikou příliš zkušeností. V komunální politice se dosud pohyboval jen mimo volené posty. Chodí na jednání magistrátního výboru pro zdravotnictví a bydlení nebo připravuje odborný servis pro zastupitele v oblasti zdravotnictví, příliš známý zatím však není.

"Piráti ale nikdy nebyli stranou známých tváří a já to nevidím jako handicap. Známé tváře mají dodávat stranám důvěryhodnost. Ale my je nepotřebujeme, protože jsme důvěryhodní sami o sobě," míní Hřib. Dodává, že na kandidátce mají i tak zastupitele z městského zastupitelstva i městských částí, stejně jako řadu lidí s dlouhou praxí v mnoha oborech.