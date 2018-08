Softwarový inženýr David Pavlík donedávna žil svůj americký sen. Podílel se na výrobě vesmírné rakety podnikatele a vizionáře Elona Muska. Žádnému jinému Čechovi se to zatím nepodařilo. Po více než deseti letech se ale rozhodl z Ameriky vrátit. Kývl na nabídku Olivera Dlouhého a stal se šéfem informatiky v brněnském Kiwi.com, chytrém vyhledávači letenek.

Muskova firma SpaceX je největším soukromým výrobcem raket na světě a její zakladatel sní o kolonizaci Marsu. Snaží se také o to, aby lety do kosmu byly levnější. Práce pro tuto firmu Pavlíka nadchla, stejně jako Muskův styl řízení. Jednoho z nejvýraznějších byznysmenů označuje za svůj vzor. "Obrovsky mě ovlivnil tím, jak svoji firmu vede. Kdybych já měl firmu, neřídím ji jinak. Když chce něco vyrobit, neposkládá to z už existujících součástek, ale popřemýšlí nad tím, jak to má fungovat, a vymyslí vše na zelené louce," popisuje Pavlík.