Dvě desítky diplomatů, aktivistů lidskoprávních organizací a novinářů přijely ve středu do tádžického města Sogd na zasedání odvolacího soudu s místním novinářem Chajrullem Mirsaidovem. Tajemník soudu ale oznámil, že bylo potřeba vyměnit jednoho ze soudců, tudíž je nutné zasedání o týden odložit. Podle aktivistů je to způsob, jak postupně tlumit vlnu zájmu o pronásledování tohoto novináře. Prvoinstanční soud nad ním vynesl rozsudek dvanácti let vězení za zpronevěru, falšování dokumentů a vědomě lživé trestní oznámení.

Mirsaidov obvinění odmítá a upozorňuje, že trestní stíhání proti němu bylo zahájeno krátce poté, co obvinil dnes již bývalého šéfa odboru mládeže radnice v Sogdu z korupce. A napsal otevřený dopis prezidentovi Emómalí-ji Rahmónovi, ve kterém ho žádal, aby proti všudypřítomné korupci zasáhl.

Na obranu Mirsaidova se postavila řada mezinárodních lidskoprávních organizací, včetně Human Rights Watch, Freedom House a Reportérů bez hranic. "Demokratické země už nesmí nadále tolerovat brutální útoky tádžické vlády na svobodu slova a měly by zvážit zavedení adresných sankcí proti úředníkům zodpovědným za tak do očí bijící porušování lidských práv, jako je to v případě Chajrulla Mirsaidova," řekl Marius Fossum z Norského helsinského výboru.

Otázkou je, zda to pomůže. Úplatkářství v Tádžikistánu narostlo do obřích rozměrů. V ratingu vnímání míry korupce organizace Transparency International země v loňském roce obsadila 161. příčku ze 180 zkoumaných zemí.