Americký gospel a soul ztratily jeden z nejznámějších hlasů. Včera v Detroitu zemřela Aretha Franklinová, která proslula v 60. letech a později zpívala třeba na inauguraci Baracka Obamy. Pro mnohé posluchače byla jakousi "ženou od vedle", která svými písněmi promlouvá o světě, často aktivisticky. Z obdivu ke "královně soulu" se v minulosti vyznaly interpretky jako Whitney Houstonová, Alicia Keysová či Annie Lennoxová. Interpretka hitů jako Respect, I Say a Little Prayer nebo Chain of Fools získala osmnáct Grammy včetně té za celoživotní dílo. Letos v březnu oslavila šestasedmdesáté narozeniny. Už loni avizovala, že ukončí pěveckou kariéru.

Rodačce z Memphisu ve státě Tennessee a matce čtyř dětí doktoři roku 2010 nalezli rakovinu slinivky břišní. Franklinová tehdy zhubla 38 kilogramů, prvotní potíže ale překonala. Poslední koncert absolvovala loni v srpnu ve Filadelfii, tři měsíce nato ještě zpívala na akci nadace Eltona Johna pro boj s AIDS.

Zpěvačka, skladatelka a pianistka na svět přišla roku 1942. Mládí prožila na severu USA v Detroitu, kde byl její otec významným baptistickým kazatelem − přátelil se s Martinem Lutherem Kingem či gospelovými divami Mahaliou Jacksonovou a Clarou Wardovou. Po brzkém rozvodu rodičů a úmrtí matky dohlížela na výchovu Franklinové a jejích dvou sester babička. Mezi prvními, kdo slyšeli talentované černošské děvče zpívat, byli věřící v baptistickém kostele, kde Franklinová účinkovala s gospelovým sborem.

První singl jí vyšel v osmnácti letech. To už byla dvojnásobnou matkou − první dítě porodila jako čtrnáctiletá. S přestupem k hudebnímu vydavatelství Atlantic se pak dostavil první velký úspěch, bluesová balada I Never Loved a Man (The Way I Love You) z roku 1967, následovaná stejnojmenným albem s dalším velkým hitem Respect. Tato píseň, původně nazpívaná Otisem Reddingem, našla v podání Franklinové mohutnou odezvu u feministek a také u diskriminovaného černošského obyvatelstva. Stala se jednou z hymen afroamerického hnutí za rovná lidská práva.

Další desky Arethy Franklinové s hity jako Chain of Fools, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman nebo Think mimořádné postavení této soulové a rhythm-and-bluesové "lady" potvrdily. Svou úplně poslední desku A Woman Falling Out Of Love poslala na pulty roku 2011.

Roku 1980 si Franklinová zahrála ve slavném hudebním filmu The Blues Brothers, o pár let později také v jeho pokračování. Ve druhé polovině 80. let byla jako první žena uvedena do Rokenrolové síně slávy. Zpívala na inauguracích amerických demokratických prezidentů Billa Clintona i Baracka Obamy.

Franklinová byla dvakrát vdaná. V 60. letech s manažerem Tedem Whitem, podruhé s hercem Glynnem Turmanem. Rozvedli se roku 1984 po pětiletém soužití. Téhož roku zesnul i otec Franklinové, který posledních pět let strávil v kómatu poté, co ho v jeho domě v Detroitu vážně postřelil lupič.

Aretha Franklinová (25. 3. 1942 – 16. srpna 2018) Foto: ČTK/AP

Aretha Franklinová (25. 3. 1942 – 16. srpna 2018) Foto: ČTK/AP