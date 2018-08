Společnost Autostrade per l'Italia, která měla na starosti údržbu spadlého mostu v Janově, je pod stále silnějším politickým tlakem. Italský premiér Giuseppe Conte prohlásil, že vláda nehodlá čekat na konec vyšetřování a zahájí kroky na odebrání koncese. "Nemůžeme čekat na justici," řekl s tím, že celé vedení firmy by mělo rezignovat. Podnik, který provozuje asi polovinu italských dálnic, by také mohl dostat pokutu až 150 milionů eur. Neštěstí si vyžádalo 39 obětí.

Stále není jasné, proč Morandiho most spadl. Přestože nemají důkazy, další představitelé vlády viní podnik Autostrade z vážné nedbalosti. Za viníka ho považuje například vicepremiér Luigi Di Maio, předseda vládního Hnutí pěti hvězd, nebo ministr vnitra Matteo Salvini. Kritika se však obrací i proti Di Maiovi samotnému. Jeho Hnutí pěti hvězd před několika lety zpochybňovalo nákladné opravy mostu, které označilo za plýtvání penězi.