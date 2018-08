Odpověď zní − ano, za jistých okolností umístění akcií firmy na burze rizikem být může. Ovšem není to zdaleka tak jednoznačné.

Forma používání cizího kapitálu k rozvoji firmy nebo podnikání není žádný nový výmysl, funguje minimálně několik set let. Znamená to tedy, že je to prověřený způsob podnikání. Vzhledem k tomu, že v našich zemích působila 40 let takzvaná socialistická ekonomika a naprosto zhoubný systém centrálního plánování, podnikatelské začátky v devadesátých letech byly poznamenány snahou buď o stoprocentní, nebo alespoň většinové ovládnutí jednotlivých firem. Kuponová privatizace sice přivedla firmy na trh cenných papírů, ale opravdový obchod s cennými papíry v Čechách nastává až po konsolidaci jednotlivých podnikatelských subjektů v daných resortech. Tak se stalo, že první opravdu standardní primární emise cenných papírů se udála až v roce 2004. Byla to Zentiva, kterou jsem tehdy řídil.

Aby mohla firma přijít se svými akciemi na trh, musí na to být připravená, musí mít důvěryhodnou historii a srozumitelnou budoucnost. Firma musí zprůhlednit všechny vztahy a procesy, zejména majetkové, finan­ční a obchodní. Musí umět pracovat v mezinárodních standardech a její management musí chápat právní (dokonce i trestněprávní) a etické rámce vyplývající z odpovědnosti vůči jejím akcionářům.

Jenom dobře vedené firmy zvládnou tento proces v dostatečně krátkém čase a tak, aby vstup na burzu splnil svůj účel, tedy aby investoři uvěřili hospodářským výsledkům firmy a aby uvěřili v její budoucnost. Jestliže se to povede a investoři vám uvěří, odhodlají se do vaší firmy vložit buď své, nebo jim svěřené finanční prostředky.