Zmínka o koncertu Karla Gotta, který se měl uskutečnit u příležitosti české prezentace na knižním veletrhu v Lipsku, vzbudila rozruch. Znovu ukázala, že na "úlohu Gotta v dějinách" u nás nejpozději od sedmdesátých let minulého století existují rozdílné názory. Ale když je řeč o koncertu v Německu, je dobré si připomenout: Němci vnímají Gotta skrze jinou kariéru než Češi. Je pro ně někým jiným. Kým?

Největší hvězda, která vzešla z československé pop-music, neprožila jednu mimořádnou kariéru: byly dvě. O Gottově německé popularitě se u nás samozřejmě ví. Ale představy o tom, co vše bylo okolo zpěváka v Německu jinak, jsou mlhavé.

Mladý Gott byl v Československu pionýr, tedy průkopník. Když s divadlem Semafor počátkem šedesátých let dobýval větší uvolnění v zábavě, když s textařem a manažerem Jiřím Štaidlem vynalézali moderní pop-music u nás, v tom se nebál razit čerstvé cesty: a ze všeho nejvíc v ambici stát se skutečnou pěveckou hvězdou, jaké jsme znali ze světa.

Gott už dlouho není zpěvákem pro mladé: tehdy byl, a do počátku sedmdesátých let po něm mladé dívky bláznily autenticky. Jeho německá kariéra se však od začátku lišila. Od průlomové nahrávky Weiss du wohin a nahrávací smlouvy s Polydorem v roce 1967 přijal Gott nabízenou stylizaci zpěváka "schlagerů", středoproudého popu, který míří ke střední generaci. Je to usedlejší hudba, ale se svými Němci si rozumí. Má pevnou tradici: spojuje německé taneční písně, vlivy swingových hitů, italské kantilény, romantické evergreeny, operety… A Gottův nepochybný úspěch v Německu ukázal, že se dokáže strefit i do jiného vkusu a požadavků, než jaké měla česká scéna.

Doma Gott vydal vůbec první coververzi Beatles − píseň Adresát neznámý, čili From Me To You. Desky Elvise Presleyho se u nás neprodávaly: o to větší prostor mohla mít Gottova Cesta rájem (u Elvise Crying in the Chapel). Zatímco v Česku byli takoví jako Gott věrozvěsty (a také náhražkami) západní popkultury, na Západě něco takového nemělo smysl. Elvise a Beatles tam byly plné obchody. Německý manažer Ossi Drechsler a další Gottovi jasně vysvětlili, že pokud chce prorazit jako výrazný typ, musí být někým jiným.