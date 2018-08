Dospíval v newyorském Brooklynu, je drobného vzrůstu, rád ve svých filmech účinkuje a často v nich nechává znít jazz. Ale není to Woody Allen a srovnání se svým slavným kolegou nesnáší.

Pro Afroameričana Spikea Leeho je New York hlavním filmovým "bojištěm". Ovšem ten jeho New York je jiný než velkoměsto, jak jej zachytili velikáni americké kinematografie typu Sidneyho Lumeta, Martina Scorseseho či právě Allena.

Zatímco Allenovi hrdinové bojují především s vnitřními nejistotami a u Lumeta i Scorseseho stojí etnicita postav spíše v pozadí, Brooklyn v režijním podání Spikea Leeho je vroucí tyglík rasových a třídních střetů. O nich vypráví také Leeho nejnovější snímek BlacKkKlansman, který od včerejška promítají česká kina.

Mistr zběsilé režie a nervního okázalého stylu Lee na mapu americké kinematografie vtrhl koncem 80. let bez okolků. "Je to tu tak necivilizované," pronese v debutu nazvaném Ona to musí mít Greer Childs, jeden ze tří nápadníků hlavní hrdinky Noly. Mluví o Brooklynu. A právě takový Brooklyn, potažmo celou Ameriku, bude Lee ukazovat ve svých filmech. Místa plná předsudků a stereotypů, kterým se neubrání černí ani bílí hrdinové.

Do sebe zahleděný protagonista Leeho černobílé komediální prvotiny o sexuálně náruživé hrdince hledí na Brooklyn a ostatní černochy s opovržením. Podobně se chová i hrdina dvousetminutového životopisného opusu Malcolm X, kde si pozdější černošský vůdce v podání tehdy neznámého Denzela Washingtona coby mladík rovná vlasy a snaží se připodobnit bílým.