Jsou to čtyři roky, co si první člověk v Česku pomocí aplikace Uber přivolal odvoz. Na Staroměstské náměstí v Praze pro něj přijela černá limuzína a odvezla ho do Pernerovy ulice k redakci Hospodářských novin v Karlíně. Nebyla to náhoda. Vždy, když alternativní taxislužba ze San Franciska vstupuje na nový trh, první jízdu nabídne konkrétnímu člověku. V Česku firma oslovila šéfredaktora zpravodajského webu IHNED.cz Miloše Čermáka, který se zajímá o technologické start-upy. Právě Uber je jedním z příkladů těch nejúspěšnějších.

Jeho byznys stojí téměř na shodném principu jako tradiční taxislužby. Na jedné straně je řidič, na druhé pasažér a mezi nimi (možná nad nimi, za nimi) zprostředkovatel. Důležité detaily jsou jiné.

Rozšiřování americké novinky bylo zprvu nenápadné, brzy však vyvolalo poprask. Obor se výrazně proměnil a už nikdy nebude takový jako dřív. Působení Uberu zároveň vneslo do Česka debaty o sdílené ekonomice jako takové. Z drobného přivýdělku se stal pro řadu lidí byznys. A pro stát je nyní prvotní otázkou zdanění jejich výdělku.