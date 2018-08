Když loni výzkumník Jan Rusz přijel na uznávanou americkou Mayo Clinic, byl to tak trochu paradox. Na klinice, která spíš než nemocnici připomíná pětihvězdičkový hotel, v sedmdesátých letech jako první na světě popsali a pomocí poslechových testů začali zkoumat, jak se do řeči člověka promítá onemocnění mozku a nervové soustavy. Pětatřicetiletý Rusz tam měl s kolegou z ČVUT zvláštní misi − předat odborníkům z Rochesteru v Minnesotě nové poznatky a vysvětlit, jak používat metody z laboratoře Fakulty elektrotechnické ČVUT a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a to právě na přesnější analýzu řeči. Čeští vědci dokážou zachytit nastupující Parkinsonovu nemoc nebo další neurodegenerativní onemocnění ve velmi raném stadiu.

"Bylo to trošku vtipné. Na jednu z nejlepších klinik na světě přijela parta lidí z absolutního zapadákova, aby vysvětlila mimo jiné největší osobnosti tohoto oboru, profesoru Duffymu, jak analyzovat řeč," směje se Rusz. Mladý dlouhovlasý vědec vzpomíná, jak byl překvapen z živého orchestru, který v přízemí nemocnice pacientům hrál, nebo z programu se sokolníkem.